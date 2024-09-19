Бушмены видели животное, вымершее сотни миллионов лет назад: наскальный рисунок удивил ученых

Коренные народы "описали" животное до того, как это сделали ученые

Племена бушменов из народа Сан могли описать животное, вымершее за сотни миллионов лет до появления человека. Его изображение нашли на наскальном рисунке в Южной Африке.

О любопытной находке из региона Кару говорится в новом исследовании, обнародованном в журнале Plos One. Отмечается, что на рисунке скорее всего изображен дицинодонт — крупное травоядное животное, которое жило в этом регионе до появления динозавров.

Сам рисунок скорее всего был сделан в промежутке между 1821 и 1835 годами, в то время как ученые описали животное лишь в 1845 году. Таким образом бушмены могли стать первооткрывателями.

Дицинодонты это крупные синапсиды, чьи золотые дни пришлись на средину и конец Пермского периода, предшествовавшего эпохе динозавров. До наших дней синапсиды дожили лишь в форме млекопитающих. Они, как считается, развились из родственной группы — цинодонтов, переживших Великое вымирание.

Дицинодонтам в этом плане повезло гораздо меньше. Хотя часть из них дожила до конца Триасового периода, но конкурировать с динозаврами они уже не смогли.

Дицинодонт

В Южной Африке часто находят окаменелости животных Пермского периода, а потому есть основания предполагать, что люди народа Сан тоже их видели и имплементировали в свою мифологию. В частности конкретное животное у них имеет духовное значение и связано с дождями.

В мифах Сан также говорится о животных, которые достигали размеров слона, но уже давно вымерли.

Для современного человека рисунок может напомнить моржа, однако они живут в холодных водах возле Северного полюса, то есть на другой стороне глобуса.

Ученые указывают на то, что на картинке изображено животное с двумя бивнями, короткими ногами и массивным телом, что сходится с описанием вымершего животного. Также на рисунке можно разглядеть опистотоническую позу, которую еще называют "позой смерти" у некоторых ископаемых животных, когда спина выгибается, а голова запрокидывается назад.

Поскольку в районе Кару было описано около 40 видов вымерших дицинодонтов, то ученые не исключают, что бушмены смогли найти скелет до того, как его вообще увидели пришельцы из других континентов. По той же причине сложно понять к какому виду относится конкретный дицинодонт.

Скелет плацериаса. Эти дицинодонты встречались в первой части легендарной документалки "Прогулки с динозаврами"

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