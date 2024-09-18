Ученые обнаружили настоящего "чужого": что известно о новом виде (фото, видео)

Ученые нашли насекомое совсем неожиданно

Любители фантастики наверняка помнят сцену из фильма "Чужой", когда личинка пришельца вырвалась из груди одного из членов экипажа. Теперь ученые обнаружили, что что-то подобное случается и в реальном мире.

Однако бояться этого стоит разве что мушкам дрозофилам, которых используют как живой инкубатор осы нового вида Syntretus perlmani. Исследование обнародовано в журнале Nature.

Группа биологов ловила мушек на заднем дворе дома в штате Миссисипи в марте 2023 года, чтобы проверить их на предмет инфицирования круглыми червями, однако они не ожидали, что встретят что-то более жуткое.

Как оказалось инфицированные дрозофилы спокойно себе жили на протяжении 18 дней после заражения яйцами осы, не особо жалуясь на самочувствие. Однако затем уже сформированная личинка начинала извиваться внутри тела и прогрызала себе путь наружу, вырываясь прямо из брюшка. После этого новоявленный "чужой" уползал в тихое место, чтобы окуклиться и достичь своей финальной формы. И если героям франшизы Риддли Скотта понадобилось где-то половина фильма, чтобы понять, что вообще произошло и что им делать с космическим монстром, то у дрозофил такой роскоши нет — самки этих ос уже спустя 24 часа выходят на охоту, чтобы отложить яйца в новых жертв.

В мире живет множество видов паразитических ос, которые откладывают яйца в живых насекомых, однако зачастую их целями становятся личинки и гусеницы. Те же личинки дрозофил являются целью почти для двух сотен видов паразитических ос, а вот откладывание яиц во взрослую муху встречается впервые.

Хотя этот процесс может прозвучать как что-то ужасное, но такие осы помогают эффективно контролировать и бороться с популяциями вредителей сельскохозяйственных посевов, вроде тли или листоедов.

Ученые за 11 месяцев проверили около 6000 тысяч самцов мушек в Миссисипи, Алабаме и Северной Каролине, но из них зараженными оказались около 1%. Из 477 самок дрозофилы яйца осы были найдены лишь у одной.

В лабораторных условиях Syntretus perlmani позволили атаковать 44 мушек D. melanogaster из которых родилось лишь девять взрослых ос.

"Эту осу можно легко поймать с помощью приманок для мух на заднем дворе, и она имеет широкое географическое распространение по всей восточной части США", — отмечают исследователи.

Как сообщалось ранее, в Италии акула в аквариуме смогла самостоятельно забеременеть и родить потомство без участия самцов.