Самцы оказались не нужны: акула наплодила потомства в одиночестве и озадачила ученых

В одном аквариуме внезапно добавилось акул

Европейская кунья акула (Mustelus mustelus) присоединилась к числу животных, для которых была подтверждена способность к размножению без участия самца. Это явление называется партеногенезом и встречается у некоторых видов рыб, пресмыкающихся и даже птиц.

Исследование на эту тему было обнародовано в журнале Scientific Reports. Предполагаемый случай "девственного рождения" с участием этой рыбы был зафиксирован в аквариуме в Италии в 2021 году, однако найти генетические доказательства смогли лишь сейчас.

Ученые считают, что у куньих акул наблюдается факультативный партеногенез, то есть они могут размножаться без участия самца, однако в нормальных условиях все же ищут пару для зачатия потомства.

Считается, что потребность в переходе к столь специфической форме размножения возникает при снижении количества самцов в популяции, а потому чаще всего проявляется в неволе, где представителей двух полов обычно держат раздельно.

В новом исследовании, были взяты генетические образцы для детального изучения. Ученые обнаружили, что молодые акулы оказались самками и очень похожими на мать, но не были ее точными клонами, что характерно при процессе под названием аутомиксис. В этом способе партеногенеза происходит слияние половых клеток (гамет), что приводит к самооплодотворению.

Ученые установили, что у куньих акул этот процесс может повторяться ежегодно и фиксировался минимум у двух взрослых самок. Точное количество потомков, которые они родили таким способом, не называется.

Европейская кунья акула может достигать двух метров, но зачастую не превышает 1,2 метра. Встречается в Средиземном море и возле атлантического побережья Европы и Северной Африки. Эти рыбы зачастую живут на глубинах меньше 200 метров и не представляют никакой угрозы для человека.

Стоит отметить, что размножение без участия самцов для мира природы не такое уж и редкое и встречается у крокодилов, некоторых видов змей и ящериц. А вот размножение без участия самок пока получилось воспроизвести лишь в лабораторных условиях. Тогда ученые превратили сперматозоиды мыши в яйцеклетки и оплодотворили их, чтобы получить здоровое потомство.