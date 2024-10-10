Вопросов стало еще больше: ученые нашли "лицо" королевы многоножек (фото)

У крупнейшего сухопутного членистоногого наконец "появилась" голова

Гигантская многоножка под названием артроплевра, которая проживала в Каменноугольном периоде, является не только источником ночных кошмаров для инсектофобов и крупнейшим членистоногим в истории, но и предметом ожесточненных дискуссий среди ученых. Новая находка помогла ответить на ряд вопросов и вызвала много новых.

Ученые из Университета Клода Бернара Лион 1 во Франции смогли впервые найти голову ископаемой многоножки. Об открытии они проинформировали в журнале ScienceAdvances

Артроплевры гуляли на просторах Северной Америки и Европы в Каменноугольном периоде (358 — 298 миллионов лет назад), а с момента обнаружения их останков уже прошло 170 лет. С момента обнаружения гигантское членистоногое причисляли к ракообразным и морским скорпионам, но потом ученые все же сошлись на том, что речь идет именно о многоножке (Myriapoda) длиной в 2,6 метра.

Реконструкция артроплевры

Однако отсутствие головы на ископаемых останках не позволяло понять, кто является ее ближайшим родственником. Дело в том, что многоножки делятся на несколько классов, среди которых крупнейшими являются губоногие (Chilopoda) и двупароногие (Diplopoda). Именно в один из этих двух классов ученые долго и безрезультатно пытались запихнуть артроплевру.

Кивсяк - типичный представитель двупароногих

Сколопендра - типичная представительница губоногих

Новое исследование показывает, что гиганты каменноугольных лесов все же скорее были ближе к современным кивсякам, чем к сколопендрам. Однако их все равно к двупароногим не причисляют.

Артроплевры вместе с другими родственниками

Однако на голове артроплевры были обнаружены структуры, которые вообще не встречались у многоножек. Например, глаза на стебельках. Такая черта более характерна водным видам, чем наземным.

Голова артроплевры, глаза выделены синим

Впрочем, ученые говорят, что найденная голова принадлежала молодой особи. То есть не исключено, что она в юности проводила время в воде, а во взрослом возрасте становилась полностью сухопутной. Были ли у них специализированные органы, чтобы дышать в воде понятно не стало.

Вопрос о питании артроплевр также остается открытым, хотя и предполагается, что она подчищала леса от гниющей растительной массы.

Как сообщалось ранее, недавно ученые описали новый вид ос, которые откладывают яйца во взрослых мух. Личинка после этого прогрызает путь наружу и буквально вырывается из груди, как ксеноморф в фильме "Чужой".