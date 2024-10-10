Вопросов стало еще больше: ученые нашли "лицо" королевы многоножек (фото)
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У крупнейшего сухопутного членистоногого наконец "появилась" голова
Гигантская многоножка под названием артроплевра, которая проживала в Каменноугольном периоде, является не только источником ночных кошмаров для инсектофобов и крупнейшим членистоногим в истории, но и предметом ожесточненных дискуссий среди ученых. Новая находка помогла ответить на ряд вопросов и вызвала много новых.
Ученые из Университета Клода Бернара Лион 1 во Франции смогли впервые найти голову ископаемой многоножки. Об открытии они проинформировали в журнале ScienceAdvances
Артроплевры гуляли на просторах Северной Америки и Европы в Каменноугольном периоде (358 — 298 миллионов лет назад), а с момента обнаружения их останков уже прошло 170 лет. С момента обнаружения гигантское членистоногое причисляли к ракообразным и морским скорпионам, но потом ученые все же сошлись на том, что речь идет именно о многоножке (Myriapoda) длиной в 2,6 метра.
Однако отсутствие головы на ископаемых останках не позволяло понять, кто является ее ближайшим родственником. Дело в том, что многоножки делятся на несколько классов, среди которых крупнейшими являются губоногие (Chilopoda) и двупароногие (Diplopoda). Именно в один из этих двух классов ученые долго и безрезультатно пытались запихнуть артроплевру.
Новое исследование показывает, что гиганты каменноугольных лесов все же скорее были ближе к современным кивсякам, чем к сколопендрам. Однако их все равно к двупароногим не причисляют.
Однако на голове артроплевры были обнаружены структуры, которые вообще не встречались у многоножек. Например, глаза на стебельках. Такая черта более характерна водным видам, чем наземным.
Впрочем, ученые говорят, что найденная голова принадлежала молодой особи. То есть не исключено, что она в юности проводила время в воде, а во взрослом возрасте становилась полностью сухопутной. Были ли у них специализированные органы, чтобы дышать в воде понятно не стало.
Вопрос о питании артроплевр также остается открытым, хотя и предполагается, что она подчищала леса от гниющей растительной массы.
Как сообщалось ранее, недавно ученые описали новый вид ос, которые откладывают яйца во взрослых мух. Личинка после этого прогрызает путь наружу и буквально вырывается из груди, как ксеноморф в фильме "Чужой".