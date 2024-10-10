Запитань стало ще більше: вчені знайшли "лице" королеви багатоніжок (фото)

У найбільшого сухопутного членистоногого нарешті "з’явилася" голова

Гігантська багатоніжка під назвою артроплевра, яка проживала в Кам’яновугільному періоді, є не лише джерелом нічних кошмарів для інсектофобів та найбільшим членистоногим в історії, а й предметом запеклих дискусій серед учених. Нова знахідка допомогла відповісти на низку питань і викликала багато нових.

Вчені з Університету Клода Бернара Ліон 1 у Франції змогли вперше знайти голову викопної багатоніжки. Про відкриття вони поінформували у журналі ScienceAdvances

Артроплеври гуляли на теренах Північної Америки та Європи в Кам’яновугільному періоді (358 — 298 мільйонів років тому), а з моменту виявлення їх останків уже минуло 170 років. З моменту виявлення гігантське членистоноге зараховували до ракоподібних і морських скорпіонів, але потім учені все ж таки зійшлися на тому, що йдеться саме про багатоніжку (Myriapoda) завдовжки 2,6 метра.

Реконструкція артроплеври

Проте відсутність голови на викопних останках не дозволяло зрозуміти, хто є її найближчим родичем. Річ у тому, що багатоніжки діляться на кілька класів, серед яких найбільшими є губоногі (Chilopoda) та двопароногі (Diplopoda). Саме в один із цих двох класів вчені довго і безрезультатно намагалися запхати артроплевру.

Ківсяк — типовий представник двопароногих

Сколопендра — типова представниця губоногих

Нове дослідження показує, що гіганти кам’яновугільних лісів все ж таки швидше були ближчими до сучасних ківсяків, ніж до сколопендр. Однак їх все одно до двопароногих не зараховують.

Артроплеври разом із іншими родичами

Однак на голові артроплеври були виявлені структури, які взагалі не зустрічалися у багатоніжок. Наприклад, очі на стеблинках. Така риса характерніша водним видам, ніж наземним.

Голова артроплеври, очі виділені синім

Втім, вчені кажуть, що знайдена голова належала молодій особині. Тобто не виключено, що вона в юності проводила час у воді, а у дорослому віці ставала ціляком сухопутною. Чи мали вони спеціалізовані органи, щоб дихати у воді зрозуміло не стало.

Питання про харчування артроплевр також залишається відкритим, хоч і вважається, що вона підчищала ліси від перегнилих рослин.

Як повідомлялося раніше, нещодавно вчені описали новий вид ос, які відкладають яйця у дорослих мух. Личинка після цього прогризає шлях назовні і буквально виривається з грудей, як ксеноморф у фільмі "Чужий".