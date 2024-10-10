Запитань стало ще більше: вчені знайшли "лице" королеви багатоніжок (фото)
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У найбільшого сухопутного членистоногого нарешті "з’явилася" голова
Гігантська багатоніжка під назвою артроплевра, яка проживала в Кам’яновугільному періоді, є не лише джерелом нічних кошмарів для інсектофобів та найбільшим членистоногим в історії, а й предметом запеклих дискусій серед учених. Нова знахідка допомогла відповісти на низку питань і викликала багато нових.
Вчені з Університету Клода Бернара Ліон 1 у Франції змогли вперше знайти голову викопної багатоніжки. Про відкриття вони поінформували у журналі ScienceAdvances
Артроплеври гуляли на теренах Північної Америки та Європи в Кам’яновугільному періоді (358 — 298 мільйонів років тому), а з моменту виявлення їх останків уже минуло 170 років. З моменту виявлення гігантське членистоноге зараховували до ракоподібних і морських скорпіонів, але потім учені все ж таки зійшлися на тому, що йдеться саме про багатоніжку (Myriapoda) завдовжки 2,6 метра.
Проте відсутність голови на викопних останках не дозволяло зрозуміти, хто є її найближчим родичем. Річ у тому, що багатоніжки діляться на кілька класів, серед яких найбільшими є губоногі (Chilopoda) та двопароногі (Diplopoda). Саме в один із цих двох класів вчені довго і безрезультатно намагалися запхати артроплевру.
Нове дослідження показує, що гіганти кам’яновугільних лісів все ж таки швидше були ближчими до сучасних ківсяків, ніж до сколопендр. Однак їх все одно до двопароногих не зараховують.
Однак на голові артроплеври були виявлені структури, які взагалі не зустрічалися у багатоніжок. Наприклад, очі на стеблинках. Така риса характерніша водним видам, ніж наземним.
Втім, вчені кажуть, що знайдена голова належала молодій особині. Тобто не виключено, що вона в юності проводила час у воді, а у дорослому віці ставала ціляком сухопутною. Чи мали вони спеціалізовані органи, щоб дихати у воді зрозуміло не стало.
Питання про харчування артроплевр також залишається відкритим, хоч і вважається, що вона підчищала ліси від перегнилих рослин.
Як повідомлялося раніше, нещодавно вчені описали новий вид ос, які відкладають яйця у дорослих мух. Личинка після цього прогризає шлях назовні і буквально виривається з грудей, як ксеноморф у фільмі "Чужий".