Эти овощи обязательны к посеву в апреле 2025: список и советы, как получить богатый урожай

Не одним картофелем дачникам придется обсадить огород

Наконец-то пришло весеннее тепло и многие дачники потихоньку открывают для себя хлопотный дачный сезон. В апреле работ на участке, как всегда, становится больше: посев различных растений, посадка цветов, обработка плодовых деревьев — вот лишь некоторые из обязательных задач.

Что можно посадить в открытый грунт в апреле 2025 года, чтобы не забыть ничего важного? "Телеграф" рассказывает, что советуют опытные огородники в этот период.

Какие овощи можно сажать в апреле и как правильно

В начале месяца сажают редис, горох, укроп, капусту, салат, ревень, морковь, листовой сельдерей и пастернак. Прежде всего стоит посеять редис, потому что при длительном световом дне он может дать стрелки. Для этого готовят грядки, сеют семена и накрывают их пленкой или агроволокном.

На участке с редиской можно сеять шпинат. Это растение помогает защитить корнеплоды от крестоцветной блошки, которая является распространенным вредителем. Также время уделить внимание клубнике. Если осенью вы не проводили обрезку, в конце апреля нужно удалить старые листья и привести усы в порядок.

Фото: freepik

Многие дачники начинают подготовку к посадке картофеля. Чтобы урожай получился богатым и вкусным, корнеплод нужно сажать в землю тогда, когда березы начнут распускать листья.

Что сделать в саду в апреле 2025

В конце месяца хорошее время для посадки луковиц цветов. Не забудьте разрыхлить землю, полить и подкормить растения. Отличный выбор для посадки — однолетние цветы.

Фото: freepik

Также следует знать: пока почки на плодовых деревьях не набухли, обработайте их средствами от мучнистой росы и тли. Этих вредителей и болезней можно избежать с помощью своевременной обработки.