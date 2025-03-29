Паника россиян растет: партизаны заметили активную переброску средств ПВО из Крыма

Фиксируется рост количества вражеских средств ПВО

Российские военные на Херсонском направлении все больше паникуют из-за серьезных потерь в районе линии боевого столкновения. Командование окупантов принимает срочные меры по усилению обороны — в частности перекидывает технику из Крыма.

Об этом сообщается в Telegram-канале партизанского движения на временно оккупированных территориях Украины и на территории России "АТЕШ". По данным его источников, россияне активно доставляют в Херсонскую область комплексы радиоэлектронной борьбы, включая систему "Поле-21", предназначенную для подавления связи и противодействия украинским БПЛА, артиллерии и авиации.

Также фиксируется рост количества вражеских средств ПВО, особенно вблизи стратегических направлений. Это связано как с потерями техники со стороны врага, так и со значительными потерями среди российских солдат.

"Существенную роль в этом играют точные координаты, которые украинские силы получают от партизан и местных жителей. Благодаря их смелости удается наносить точные удары по вражеским складам, технике и пунктам управления", — подчеркнули в "АТЕШ".

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне готовят наступление в двух областях. По его словам, у российских властей есть планы начать новую военную операцию на территории Сумской и Харьковской областей.