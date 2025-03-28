Укр

Без снега не обойдется? Какую погоду прогнозируют синоптики в Украине в апреле

Автор
Татьяна Крутякова ,
Дата публикации
Читати українською
Автор
Прогноз погоды на апрель Новость обновлена 28 марта 2025, 18:38
Прогноз погоды на апрель. Фото Коллаж "Телеграфа"

Внезапные заморозки могут повлиять на растения

Март 2025 года на всей территории Украины оказался очень теплым. Практически во всех областях страны температура стала рекордной в истории метеорологических наблюдений. Большую часть месяца царили теплые воздушные массы, поступавшие с юга и юго-запада Европы (Турция, страны Балканского полуострова), а кратковременные похолодания отмечались только в начале и середине марта. Интересно, что такая же теплая погода наблюдалась в Украине ровно пять лет назад – 2020 год. Тогда также наблюдались рекордные значения температуры и практически полное отсутствие морозов.

Как рассказал в комментарии сайту "Телеграф" известный синоптик Игорь Кибальчич, согласно свежим прогнозам, апрель принесет нам еще более интенсивное потепление. В первой декаде месяца над севером Европы сформируется мощный антициклон, который станет ослабевать ближе к середине апреля.

В то же время, в районе Средиземного моря и в юго-западной Европе в течение всего месяца будет преобладать пониженное атмосферное давление. Такое распределение циклонов и антициклонов напрямую повлияет на количество осадков. Ожидается, что дожди будут чаще идти в Южной Европе и Турции, где возможны сильные ливни, грозы и град. При этом общее количество осадков за месяц может в 1,5 – 3 раза превысить климатическую норму. На севере Европы дождей будет меньше, основная их часть выпадет во второй половине апреля, когда начнется снижение давления и усиление циклонической деятельности.

В целом температура воздуха по всей Европе будет выше многолетних климатических норм. Наибольшие отклонения от средней температуры прогнозируются в восточных и северо-восточных регионах (см. карту аномалий температуры). В то же время на Пиренейском полуострове (Испания и Португалия) температурные аномалии будут незначительны из-за поступления холодного воздуха из северных широт. В горных районах, таких как Альпы и Карпаты, температура будет колебаться в пределах нормы, что позволит снежному покрову сохраниться еще на время.

Карта температур в апреле
Карта температур в апреле

В Украине апрель также будет теплее средних многолетних показателей, хотя превышение нормы не станет таким сильным, как в марте, и составит примерно +1,5…+2,7 °С. Однако в первой и начале второй декады месяца возможно похолодание. Тепло ускорит рост и развитие растений, но в периоды кратковременных похолоданий возможны заморозки, когда температура воздуха будет опускаться ниже 0 ° С ночью и утром.

Количество осадков в стране распределится неравномерно – в целом они ожидаются в пределах нормы, хотя в областях Левобережной Украины осадки могут превысить норму на 25 – 60 %. Снег в апреле маловероятен, он будет разве что в Карпатах, где это норма в середине весны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет погода в Киеве 29-30 марта и ожидается ли дождь.

Теги:
#Украина #Погода #Апрель #Прогноз синоптиков