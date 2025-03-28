Без снега не обойдется? Какую погоду прогнозируют синоптики в Украине в апреле

Внезапные заморозки могут повлиять на растения

Март 2025 года на всей территории Украины оказался очень теплым. Практически во всех областях страны температура стала рекордной в истории метеорологических наблюдений. Большую часть месяца царили теплые воздушные массы, поступавшие с юга и юго-запада Европы (Турция, страны Балканского полуострова), а кратковременные похолодания отмечались только в начале и середине марта. Интересно, что такая же теплая погода наблюдалась в Украине ровно пять лет назад – 2020 год. Тогда также наблюдались рекордные значения температуры и практически полное отсутствие морозов.

Как рассказал в комментарии сайту "Телеграф" известный синоптик Игорь Кибальчич, согласно свежим прогнозам, апрель принесет нам еще более интенсивное потепление. В первой декаде месяца над севером Европы сформируется мощный антициклон, который станет ослабевать ближе к середине апреля.

В то же время, в районе Средиземного моря и в юго-западной Европе в течение всего месяца будет преобладать пониженное атмосферное давление. Такое распределение циклонов и антициклонов напрямую повлияет на количество осадков. Ожидается, что дожди будут чаще идти в Южной Европе и Турции, где возможны сильные ливни, грозы и град. При этом общее количество осадков за месяц может в 1,5 – 3 раза превысить климатическую норму. На севере Европы дождей будет меньше, основная их часть выпадет во второй половине апреля, когда начнется снижение давления и усиление циклонической деятельности.

В целом температура воздуха по всей Европе будет выше многолетних климатических норм. Наибольшие отклонения от средней температуры прогнозируются в восточных и северо-восточных регионах (см. карту аномалий температуры). В то же время на Пиренейском полуострове (Испания и Португалия) температурные аномалии будут незначительны из-за поступления холодного воздуха из северных широт. В горных районах, таких как Альпы и Карпаты, температура будет колебаться в пределах нормы, что позволит снежному покрову сохраниться еще на время.

Карта температур в апреле

В Украине апрель также будет теплее средних многолетних показателей, хотя превышение нормы не станет таким сильным, как в марте, и составит примерно +1,5…+2,7 °С. Однако в первой и начале второй декады месяца возможно похолодание. Тепло ускорит рост и развитие растений, но в периоды кратковременных похолоданий возможны заморозки, когда температура воздуха будет опускаться ниже 0 ° С ночью и утром.

Количество осадков в стране распределится неравномерно – в целом они ожидаются в пределах нормы, хотя в областях Левобережной Украины осадки могут превысить норму на 25 – 60 %. Снег в апреле маловероятен, он будет разве что в Карпатах, где это норма в середине весны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет погода в Киеве 29-30 марта и ожидается ли дождь.