Как не остаться без денег из-за чужих коммунальных долгов

Новый владелец жилья должен переоформить лицевые счета на себя

Коммунальные долги никуда не исчезают, даже если человек в квартире не проживает. Может возникнуть ситуация, что вы уже давно продали квартиру, а счета за коммуналку поступают на ваше имя. Некоторые украинцы уже столкнулись с таким – получили письма от поставщиков, в частности от ДТЭК, о задолженности, которая им не принадлежит.

Адвокаты объясняют: как только вы перестали быть собственником недвижимости, вы больше не обязаны платить за коммунальные услуги. Ведь ими пользуется уже новый владелец.

Чтобы избежать лишних недоразумений, следует обратиться к поставщику с письменным заявлением. В письме следует описать ситуацию, указав дату продажи, что долги накопились после этого, обратиться с просьбой изменить данные о потребителе в системе. Возможно, понадобится добавить выписку из реестра прав собственности.

Что делать, если квартира с долгами?

В Украине нет обязательного требования по справке об отсутствии задолженности при продаже жилья (так называемые нулевки). Это означает, что вы можете купить квартиру с долгами. Но! Новый собственник не обязан их уплачивать, если суд не установит, что он взял на себя такое обязательство. Об этом должен быть соответствующий пункт в договоре.

Как переоформить коммунальные счета

Если вы стали владельцем недвижимости – через покупку или наследство – вам нужно изменить лицевые счета на свое имя для каждой услуги в отдельности. К примеру, в газораспределительной компании для этого понадобятся:

паспорт или ID-карта;

идентификационный номер;

документ, подтверждающий право собственности (договор купли-продажи, дарения, аренды);

технический паспорт;

справка о составе семьи/документы на счетчик.

Образец заявления по переоформлению счета "Газсети"

Каждый поставщик может иметь дополнительные требования и лучше уточнить список документов заранее. Переоформление лицевого счета – это ответственность нового владельца.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что может произойти, если задолжать за коммунальные услуги. Кроме потери субсидии можно перестать получать услугу, а подключение обратно будет стоить денег потребителю.