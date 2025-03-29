Как не остаться без денег из-за чужих коммунальных долгов
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Новый владелец жилья должен переоформить лицевые счета на себя
Коммунальные долги никуда не исчезают, даже если человек в квартире не проживает. Может возникнуть ситуация, что вы уже давно продали квартиру, а счета за коммуналку поступают на ваше имя. Некоторые украинцы уже столкнулись с таким – получили письма от поставщиков, в частности от ДТЭК, о задолженности, которая им не принадлежит.
Адвокаты объясняют: как только вы перестали быть собственником недвижимости, вы больше не обязаны платить за коммунальные услуги. Ведь ими пользуется уже новый владелец.
Чтобы избежать лишних недоразумений, следует обратиться к поставщику с письменным заявлением. В письме следует описать ситуацию, указав дату продажи, что долги накопились после этого, обратиться с просьбой изменить данные о потребителе в системе. Возможно, понадобится добавить выписку из реестра прав собственности.
Что делать, если квартира с долгами?
В Украине нет обязательного требования по справке об отсутствии задолженности при продаже жилья (так называемые нулевки). Это означает, что вы можете купить квартиру с долгами. Но! Новый собственник не обязан их уплачивать, если суд не установит, что он взял на себя такое обязательство. Об этом должен быть соответствующий пункт в договоре.
Как переоформить коммунальные счета
Если вы стали владельцем недвижимости – через покупку или наследство – вам нужно изменить лицевые счета на свое имя для каждой услуги в отдельности. К примеру, в газораспределительной компании для этого понадобятся:
- паспорт или ID-карта;
- идентификационный номер;
- документ, подтверждающий право собственности (договор купли-продажи, дарения, аренды);
- технический паспорт;
- справка о составе семьи/документы на счетчик.
Каждый поставщик может иметь дополнительные требования и лучше уточнить список документов заранее. Переоформление лицевого счета – это ответственность нового владельца.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что может произойти, если задолжать за коммунальные услуги. Кроме потери субсидии можно перестать получать услугу, а подключение обратно будет стоить денег потребителю.