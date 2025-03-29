Укр

Как не переплачивать за свет? Выбираем правильную технику

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Холодильник работает постоянно, поэтому следует выбирать качественную модель Новость обновлена 29 марта 2025, 09:28
Холодильник работает постоянно, поэтому следует выбирать качественную модель. Фото Freepik

Как найти экономичную технику благодаря маркировке — что значат буквы A+, A++, B, C и другие

Тариф на электроэнергию с мая изменится для некоторых украинцев. Расходы на коммунальные услуги возрастут. На будущее их снизить можно благодаря сберегательной технике. Это приборы с высоким классом энергоэффективности, поэтому при обновлении техники следует выбирать более экономные варианты.

"Телеграф" напоминает, что у каждого прибора есть маркировка по уровню потребления электроэнергии. Они распределяются от А до G, то есть от наиболее экономичных до наиболее затратных. Выбирать лучше технику класса A (потребляет минимум электроэнергии) или B и C (достаточно экономные). Классы D, E, F, хоть и дешевле, но потребляют больше электроэнергии. До 2021 года также существовала маркировка A+, A++, но от нее отказались в дальнейших моделях в пользу более простой схемы.

Пример маркировки с классом энергоэффективности на технике
Пример маркировки с классом энергоэффективности на технике

На практике это примерно работает следующим образом:

  • холодильник класса A использует на 40-50% меньше электроэнергии, чем аналогичный прибор класса D
  • стиральная машина класса B потребляет на 20-30% меньше электричества, чем модель класса E.

Выбирая технику, также стоит обратить внимание на дополнительные возможности экономии электроэнергии — короткие программы, энергосберегающие настройки, фактическое потребление кВт·ч в год.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие электроприборы могут быть небольшими, но потреблять много электроэнергии. Благодаря их частому использованию можно переплачивать тысячи гривен в год.

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#Электроэнергия #Тарифы