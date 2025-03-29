Таскала за волосы и оскорбляла. В ресторане на Прикарпатье произошел языковой скандал (видео)

За дело взялась полиция

В кафе в Ивано-Франковской области произошел языковой скандал. Одна из посетительниц набросилась на другую из-за ее просьбы не включать русскую музыку.

Об инциденте, который произошел 28 марта в одном из кафе города Снятин, в Facebook, рассказала сама пострадавшая — член Национального агентства по обеспечению качества образования Лидия Фесенко. Правоохранители установили личность нападающей, это 39-летняя жительница Снятина, сообщили в полиции.

Как рассказала Фесенко, во время обеда в кафе за соседним столиком сидели женщины, включавшие русскоязычные песни. Она сделала им замечание.

"Происходит перепалка, в сторону меня и моих подруг летят оскорбления, наконец все стихает, проходит минут 30 (в течение которых они нас активно обсуждают), дамы собираются и начинают покидать заведение, а одна героиня решает схватить меня за волосы и потянуть", — рассказала Фесенко.

По ее данным, за волосы ее схватила Ольга Пасичная/Макар (фамилия ее мужа). Недавно она вернулась из Англии. Фесенко добавила фото обидчицы и видео инцидента с камер наблюдения заведения.

Позже она сделала еще одну публикацию, где сообщила, что сразу после инцидента обратилась в полицию. Правоохранители зафиксировали обстоятельства произошедшего.

"Максимум могут инкриминировать 173 статью КУоАП, потому что нет телесных повреждений, которые может зафиксировать судмедэкспертиза. Чтобы реализовать суд над женщиной, максимум это начать дело о защите чести и достоинства + моральная компенсация", — говорится в сообщении.

Фесенко добавила, что проживает в Киеве, поэтому не может участвовать в судебном процессе, который проходил бы в Снятине. Поэтому сейчас речь идет только о 173 статье (мелкое хулиганство) и публичной огласке.

Как рассказывал "Телеграф", книжный магазин-кафе "Смысл" в Киеве оказался в эпицентре языкового скандала. Посетительница возмутилась тем, что за соседним столиком люди разговаривали по-русски, но работники заведения только разводили руками.