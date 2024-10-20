Настоящие металлисты проживают на дне океана: новый вид губок удивил ученых

Соседи наверняка это увлечение не разделяют

Мир животных никогда не перестанет удивлять человечество, поскольку на каждое необычное существо всегда найдется что-то еще более странное. На этот раз ученые обратили внимание на морскую губку Theonella conica, которая оказалась любителем тяжелого металла.

Впрочем, речь идет не об экстремальной музыке, а о молибдене, который губка накапливает в себе. Новое исследование обнародовано в журнале Science Advances.

Молибден является тяжелым металлом, который впрочем встречается в некоторых жизненно необходимых соединениях, участвующих биохимических процессах вроде фиксации азота и восстановлении нитратов. Однако в губках T. conica его концентрация оказалась куда более высокой, чем это нужно для упомянутых процессов.

Поскольку молибден, как и другие тяжелые металлы, токсичен в больших концентрациях, то для любого другого организма "передозировка" может стать смертельной. Но губки Theonella conica нашли в этой особенности неожиданный плюс — токсический организм нельзя скушать без последствий для себя.

Губки этого вида живут в Красном море и в Индийском океане (по крайней мере, их встречали у побережья Занзибара). Образцы взятые из Красного моря показали, что концентрация молибдена достигла 46 793 микрограмма на один грамм сухого веса губки, занзибарские образцы оказались чуть менее токсичными — 28 423 микрограмма на грамм тела. Для сравнения потребление доз выше 10 000 микрограмм на килограмм веса для человека уже могли бы привести к серьезным последствиям, включая поражение печени или почек.

Theonella conica внешний и на внутренний вид

Ученые отмечают, что ключевую роль в процессе накопления сыграли симбиотические бактерии рода Entotheonella, которые в основном проживают в наружных слоях этого вида животных, соединяет молибден с кальцием и фиксирует его в сферических гранулах.

Молибденовые гранулы (желтая стрелка), внешний слой губки (оранжевая) и диатомовые водоросли, которые живут на ней (зеленые)

Вполне вероятно, что в этом и кроется секрет того, как губки сами не отравились тяжелым металлом, поскольку молибденат кальция весьма стабилен в морских условиях и не вредит губке, хотя может быть смертельным для тех, кто рискнет ею полакомиться.

Изучение механизмов накопления металла в клетках живого организма может помочь и человеку. Например, губки Theonella swinhoei из того же семейства используют свои бактерии-симбиоты, чтобы поглощать мышьяк, и ученые уже ищут способы их использовать для очистки воды.

Как сообщалось ранее, ученые обнаружили, что гребневики при повреждениях могут срастаться с другими представителями своего вида. Таким образом двое животных в прямом смысле становятся единым целым.