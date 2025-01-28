На Солнце есть новые пятна, а в его атмосфере образовалась дыра. Когда ждать магнитных бурь

Ученые предупреждают об "оранжевых" и "красных" днях

Кроме вспышки на Солнце, которая принесет магнитные бури на Землю в ближайшие дни, на светиле появились новые пятна, а в его атмосфере открылась дыра, из которой вылетает солнечный ветер. Он также может вызвать геомагнитные штормы.

Большая новая группа солнечных пятен появляется над северо-восточным лимбом Солнца. Об этом сообщили учёные с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

Кроме того, в атмосфере Солнца открылась дыра, из которой вылетает солнечный ветер. Обсерватория солнечной динамики NASA (SDO) сфотографировала эту дыру, ширина которой составляет около 800 000 км.

"Исследователи называют это "корональной дырой" — областью в атмосфере Солнца, где открываются магнитные поля, что позволяет солнечному ветру выходить. Дыра выглядит темной, поскольку горячий газ, который обычно там содержится, отсутствует", — говорят астросиноптики.

Согласно данным, солнечный ветер, дующий со скоростью более 500 км/с, должен прибыть 31 января. Его влияние может вызвать геомагнитные бури класса G1 (умеренные).

В то же время согласно данным Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, 28 января на Земле держится 5-балльная магнитная буря.

Уже 29-31 января его сила снизится до минимальной магнитной активности. Однако 1 февраля ожидается средняя магнитная буря в 4 балла.

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