Церковный праздник 28 января: что нельзя делать, чтобы не случилась неприятность
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В этот день не стоит убирать и работать на земле
Сегодня, 28 января, согласно новоюлианскому календарю, православные христиане и греко-католики чествуют святого преподобного Ефрема Сирийца. По старому стилю это происходило 10 февраля.
Жизнь Ефрема Сирийца пришлась на IV век. Он появился на свет в Месопотамии на территории современного Ирака. Ефрем вел аскетический образ жизни и был монахом. Также Ефрем писал духовные произведения, которые читали на службах Божьих. Сириец защищал христианскую веру и распространял ее по всему миру.
Традиции и приметы 28 января
В этот день верующие просят святого Ефрема мира и победы для страны, мудрости и правильных решений, сопровождения в делах. День благоприятен в покаянии в грехах, также стоит извиниться, если кого-то обидели.
- В прежние времена в этот день появлялся ветер.
- Яркие звезды ночью – будет мороз.
- Темное небо – к хорошей погоде.
Что нельзя делать 28 января
- Запрещается убивать тараканов, пауков и других насекомых в доме. Таким образом, можете привлечь несчастье и беду.
- Нельзя работать на земле и убирать дома.
- Как и в другие дни, не стоит лгать, сплетничать, завидовать, сердиться.
Именины 28 января
В этот день празднуют именины Владимир, Георгий, Ольга.
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