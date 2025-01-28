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Церковный праздник 28 января: что нельзя делать, чтобы не случилась неприятность

Автор
Виктория Козар
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Какой сегодня праздник 28 января Новость обновлена 28 января 2025, 06:02
Какой сегодня праздник 28 января. Фото Freepik

В этот день не стоит убирать и работать на земле

Сегодня, 28 января, согласно новоюлианскому календарю, православные христиане и греко-католики чествуют святого преподобного Ефрема Сирийца. По старому стилю это происходило 10 февраля.

Жизнь Ефрема Сирийца пришлась на IV век. Он появился на свет в Месопотамии на территории современного Ирака. Ефрем вел аскетический образ жизни и был монахом. Также Ефрем писал духовные произведения, которые читали на службах Божьих. Сириец защищал христианскую веру и распространял ее по всему миру.

Традиции и приметы 28 января

В этот день верующие просят святого Ефрема мира и победы для страны, мудрости и правильных решений, сопровождения в делах. День благоприятен в покаянии в грехах, также стоит извиниться, если кого-то обидели.

  • В прежние времена в этот день появлялся ветер.
  • Яркие звезды ночью – будет мороз.
  • Темное небо – к хорошей погоде.

Что нельзя делать 28 января

  • Запрещается убивать тараканов, пауков и других насекомых в доме. Таким образом, можете привлечь несчастье и беду.
  • Нельзя работать на земле и убирать дома.
  • Как и в другие дни, не стоит лгать, сплетничать, завидовать, сердиться.

Именины 28 января

В этот день празднуют именины Владимир, Георгий, Ольга.

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#Традиции #Запреты #Свято