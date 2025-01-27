Близнецам — идеальный день, Львам — несбывшиеся надежды: гороскоп Таро на 28 января 2025 года

Прислушивайтесь к своим чувствам и берегите внутренний баланс

Во вторник, 28 января, представителям некоторых знаков Зодиака придется бороться за свою правоту, переживать эмоциональные колебания или возвращение нерешенных проблем, а для кого-то день откроет двери к любви, поддержке и финансовому благополучию. Это день, когда интуиция и осознанный подход к происходящему помогут справиться с любыми испытаниями.

Такой прогноз дают карты Таро, которые выпали в раскладе на 28 января. "Телеграф" предлагает узнать, чего ожидать именно вам.

Овен — перевернутая Тройка кубков

В этот день удача может быть не на Вашей стороне, какое-то задуманное предприятие может завершиться не так, как Вы бы того хотели. Вас могут обсуждать за спиной или проявить какую-то другую подлость в отношении Вас. Пока лучше будьте умеренны и избегайте излишеств в чем бы то ни было.

Телец — перевернутая Четверка мечей

В этом положении карта говорит, что впереди у вас новые битвы, — возможно возвращение старых проблем или дел, с которыми Вы распрощались, может понадобиться наконец принять какое-то важное решение, чтобы разрешить ситуацию.

Близнецы — Король пентаклей

Вас ожидает уверенность и успех в материальной сфере. Эта карта символизирует зрелость, надежность, практичность и способность грамотно управлять ресурсами. Этот день может стать удачным для финансовых дел, работы, инвестиций и любого начинания, связанного с материальными благами.

Рак — перевернутая четверка пентаклей

В обычном положении эта карта называется "Владыка земной власти", однако в перевернутом виде карта предупреждает, что во вторник Вы можете потерять контроль над ситуацией, а деньги могут просто "вытечь сквозь пальцы". Такое может случиться из-за Вашей беспечности, будьте осторожны.

Лев — перевернутый Туз кубков

Судьбоносные встречи и блага отсрочиваются, а Ваши надежды и ожидания пока не оправдаются. Карта предупреждает, что в воскресенье Вас ждет апатия, раздражительность и перепады настроения.

Дева — пустая карта

В колоде есть две карты, которые с обеих сторон выглядят одинаково, и у них есть сразу несколько трактовок. Возможно, события грядущего дня еще не определены для Вас, или же знание о них может чем-то Вам навредить. Еще как вариант, — Вы сами не хотите или не готовы получить эту информацию.

Весы — Королева кубков

Это чувственная, ранимая и эмоциональная королева, ценящая покой, домашний уют и своих близких. Иногда она может через чур близко к сердцу воспринимать окружающий мир и страдать от этого. Потому совет Вам от карты — посвятите этот день близким, берегите свои нервы и позанимайтесь творчеством.

Скорпион — Пятерка жезлов

Еще одно название этой карты — Владыка борьбы, и она предупреждает, что Вам придется постоять за себя, побороться. Конфликт может случиться в любой сфере жизни: в семье, на работе, даже с самим собой. Если постараетесь, то докажете свою правоту и обернете ситуацию к лучшему.

Стрелец — Двойка кубков

Еще эта карта называется "Владыка любви", и она означает, что во вторник Вы можете сблизиться с кем-то, перевести отношения на новый уровень. Проведите начало недели с близкими людьми, прислушивайтесь к их советам, и все сложится благоприятно для Вас.

Козерог — перевернутая Пятерка кубков

В перевернутом виде эта карта несет новые надежды. Все наладится, и к Вам вернется потерянная уверенность в себе. Также может объявиться кто-то из прошлого, но возвращение это будет положительным.

Водолей — перевернутый Мир

В этом положении карта говорит, что Вы близки к успеху, но по каким-то причинам полная победа пока не наступит. В этот день вы можете чувствовать суматоху, когда все падает из рук. В этот день не игнорируйте связанные со здоровьем вопросы.

Рыбы — перевернутая Луна

В обычном положении эта карта обещает мало хорошего, но в перевернутом виде прогнозирует, что появится проблеск в конце туннеля, наступят положительные перемены, а искренняя любовь и забота победят самообман и смятение.