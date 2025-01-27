Ученые прогнозируют возобновление магнитной бури: когда именно и какой силы будет шторм

Солнце приготовило Земле геомагнитные подарки в виде 4 и 5-балльных магнитных бурь

На Земле пока нет магнитной бури, однако астросиноптики предупреждают о шторме, который начнет бушевать вскоре. Он будет вызван вспышкой на Солнце.

Согласно данным Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас, 27 января на Земле держится минимальная магнитная активность. Она прогнозируется почти до конца недели, однако 1 февраля ожидается средний геомагнитный шторм в 4 балла.

В то же время, ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather предупреждают, что новый выброс корональной массы (CME) направляется к Земле.

По словам синоптиков из NOAA, СМЕ может задеть Землю, проходя мимо. Если так, то геомагнитная буря класса G1, то есть незначительная, может произойти 29 января.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каком регионе Украины температура воздуха 28 января достигнет +16 градусов. Прогноз дал метеоролог Игорь Кибальчич.