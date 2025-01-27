Когда завершится "апрельское" тепло посреди зимы. Синоптик назвала дату

Зима напомнит о себе

Аномально теплая погода, установившаяся в Украине в конце января, продержится до конца месяца. Вскоре в большинстве областей Украины температура воздуха снизится и появятся осадки.

Такой прогноз дала известный синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в ближайшие дни в Украине ожидается пик тепла.

Максимальная температура воздуха 28-29 января в западных областях, в южной части и кое-где в центральных областях Украины достигнет +12+17 градусов. На остальной территории также будет тепло, в дневные часы столбики термометров поднимутся до +7 +11 градусов. Осадков не предполагается.

"С 31 января в большинстве областей Украины температура воздуха снизится и появятся осадки", — прогнозирует Диденко.

Как рассказывал "Телеграф", метеоролог Игорь Кибальчич объяснил, откуда взялось "апрельское" тепло в январе. По его словам, на этой неделе на территорию Украины будет заходить аномально теплый воздух из стран Балканского полуострова и восточной части Средиземного моря. На фоне южных ветров и относительно высокого атмосферного давления средние показатели температуры будут превышать климатическую норму на 7-12 градусов.