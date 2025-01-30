Ученые заметили астероид размером с небоскреб, летящий к Земле. Может ли он врезаться в планету

Астрономы предупреждают о потенциально опасном астероиде, который может столкнуться с Землей

Вокруг Земли пролетает немало астероидов. Некоторые из них падают на планету и остаются едва замеченными, некоторые проходят мимо.

Астероид 2024 года YR4 был обнаружен на Рождество исследователями Catalina Sky Survey в Аризоне. По данным NASA, он сейчас находится в 44 миллионах километров от Земли и движется со скоростью 13,5 км/с.

Этот космический объект получил третий уровень — самый высокий среди всех известных потенциально опасных объектов, отслеживаемых на сегодняшний день. Предварительная дата возможного столкновения определена как 22 декабря 2032, однако вероятность удара составляет 1 до 83. Размеры астероида немалые — от 40 до 100 метров в диаметре. Для сравнения, это высота 13-этажного дома минимально, а максимум – 25-30-этажка.

"Коридор риска" столкновения охватывает территории от Южной Америки через Центральную Африку до Индии и Юго-Восточной Азии. Разрушительный потенциал астероида будет зависеть не только от его размеров, но и от состава. Для сравнения, астероид, уничтоживший динозавров, имел диаметр около 10-15 км. Неопределенность все еще высока, и требуются дополнительные наблюдения, чтобы лучше оценить риски.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ученым удалось получить жизнеспособных мышат от двух пап. Они должны были редактировать клетки одного из них.