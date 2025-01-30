Вчені помітили астероїд розміром з хмарочос, який летить до Землі. Чи може він врізатися в планету

Астрономи попереджають про потенційно небезпечний астероїд, що може зіткнутися із Землею

Довкола Землі пролітає чимало астероїдів. Деякі з них падають на планету і лишаються ледь поміченими, деякі — проходять повз.

Астероїд 2024 YR4 був виявлений на Різдво дослідниками Catalina Sky Survey в Аризоні. За даними NASA, він зараз знаходиться на відстані 44 мільйони кілометрів від Землі та рухається зі швидкістю 13,5 км/с.

Цей космічний об'єкт отримав третій рівень — найвищий серед усіх відомих потенційно небезпечних об'єктів, що відстежуються на сьогодні. Попередня дата можливого зіткнення визначена як 22 грудня 2032 року, проте ймовірність удару становить 1 до 83. Розміри астероїда чималі — від 40 до 100 метрів в діаметрі. Для порівняння, це висота 13-поверхового будинку мінімально, а максимум — 25-30-поверхівка.

"Коридор ризику" зіткнення охоплює території від Південної Америки через Центральну Африку до Індії та Південно-Східної Азії. Руйнівний потенціал астероїда залежатиме не тільки від його розмірів, але й від складу. Для порівняння, астероїд, який знищив динозаврів, мав діаметр близько 10-15 км. Невизначеність все ще висока, і потрібні додаткові спостереження, щоб краще оцінити ризики.

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