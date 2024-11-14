Ученые узнали, когда на Марсе была вода — подсказал метеорит (фото, видео)

Марс – одна из наиболее изученных земными учеными планет, однако в ней тысячи загадок

Жидкая вода на Марсе точно была. Подтверждают теперь это не только данные по марсоходам, но и доказательства, которые можно физически увидеть на Земле. Ученые исследовали кусок породы, который 11 млн. лет назад откололся от Марса после удара астероида. Это метеорит Лафайета. Он взаимодействовал с жидкой водой, когда еще был на Марсе.

Ученым Университета Пердью удалось определить возраст минералов в метеорите, образовавшихся при таком взаимодействии. Эти минералы образовались 742 миллиона лет назад. При этом ученые уверены, что в настоящее время на поверхности Марса не было много жидкой воды.

Метеорит Лафайета

Метеорит Лафайета

"Мы считаем, что вода образовалась в результате таяния подповерхностного льда, который называется вечная мерзлота, и что таяние вечной мерзлоты было вызвано магматической активностью, которая все еще периодически происходит на Марсе до наших дней", — отметила Марисса Трембле, доцент кафедры наук о Земле., атмосферу и планеты (EAPS) Университета Пердью, которая является главным автором этой публикации.

События после того, как кусок откололся от Марса, не повлияли на датировку – ученые смогли это доказать. Любопытно, что этот метеорит был найден в ящике в университете Пердью в 1931 году. Но когда он туда попал, до сих пор остается загадкой.

Главным следствием исследования является не только датирование конкретного метеорита, но и выявление надежного способа определения даты изменения минералов в метеоритах. Его можно применить к другим телам, чтобы понять когда там была жидкая вода.

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