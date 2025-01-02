Космический мусор или детали НЛО? В Кении местных испугал двухметровый кусок металла, упавший с неба

Отмечается, что инцидент произошел 30 декабря, не пострадало ни одно здание или живое существо

В Кении металлический обломок неизвестного происхождения диаметром в два метра свалился с неба на населенный пункт Мукуку между столицей страны Найроби и крупнейшим портом Кении Момбасой. Местные жители напуганы и считают, что это деталь от НЛО, а представители власти – это всего лишь разделительное кольцо от ракеты-носителя.

Об инциденте сообщило британское издание Metro со ссылкой на местные кенийские СМИ и источники. Отмечается, что инцидент произошел 30 декабря, не пострадало ни одно здание или живое существо, кроме напуганных крестьян.

"Я собиралась работать, когда мы услышали этот громкий взрыв… Потом металлический предмет упал и издал еще один звук, испугав нас", – сказала местному новостному сайту одна из жительниц Мукука.

"Я услышал то, что я считал взрывом, когда он приземлился здесь! Ду! Ду! Ду! Я спросил: "Конец света сегодня?"… Я был шокирован, потому что было очень солнечно без намека на дождь. Надеюсь, наши руководители расскажут нам, что это за предмет и почему он сюда упал", – сказал другой местный житель.

Местные жители напуганы и возмущены этим инцидентом. Они заявляют, что потребуют ответов от власти.

"Как община, мы действительно обеспокоены. А если бы это упало в усадьбу кого-то из нас? ... Есть ли в небе компании, которые заставили это упасть на нас? Нам действительно нужны ответы", — заявил еще один свидетель падения обломка.

Между тем, местные органы власти считают, что ничего загадочного или ужасного в инциденте нет. На землю упал обычный космический мусор – такие инциденты иногда действительно случаются. Космическое агентство Кении считает, что это разделительное кольцо ракеты-носителя.

"Такие объекты, как правило, сконструированы таким образом, чтобы сгорать, когда они снова попадают в атмосферу Земли, или падать над незанятыми областями, такими как океаны", – отмечается в сообщении Агентства.

Как сообщалось, обломок марсианской породы помог ученым четко установить, что на красной планете раньше была жидкая вода.