В России упал астероид. Яркий момент попал на видео

Он не угрожал людям

Во вторник, 3 декабря, в российской Якутии упал астероид. Небесное тело, вероятно, сгорело на входе в атмосферу.

Об этом пишут российские СМИ и Телеграм-каналы. Пользователи соцсетей также публикуют многочисленные видеозаписи, на которых зафиксирован момент падения астероида.

Астероид C0WEPC5 был замечен утром 3 декабря сотрудниками обсерватории Китт-Пик в Аризоне, сообщала Международная метеорная организация. Он вошел в атмосферу Земли около 19:14 по московскому времени (18:14 по Киеву).

По мнению ученых, его диаметр составлял примерно 70 сантиметров. Отмечалось, что угрозы от его падения для людей не будет.

Место падения астероида находится между поселками Олекминск и Ленск в Якутии. Жители Ленска, в районе которого можно было увидеть астероид, отмечают, что он был виден лишь секунду. Он быстро сгорел в атмосфере, оставив яркую вспышку.

Ленск на карте

Ленск на карте

Следует отметить, что украинские пользователи соцсетей уже отреагировали на это событие. Некоторые выразили разочарование, что астероид не упал на Москву.

Напомним, в ночь на 30 ноября мимо Земли пролетит астероид размером со школьный автобус. Он будет ближе к планете, чем Луна. Скорость движения астероида будет превышать скорость полета пули.