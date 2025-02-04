Делали пирсинг до того, как это стало мейнстримом: ученые рассказали о моде древних охотников на мамонтов

Украшения не были чужды людям в любой период

Пирсинг в современном мире чаще ассоциируется с молодежными субкультурами и часто вызывает взгляды осуждения. Однако желание что-то себе проколоть преследует людей веками и распространено во многих культурах и народах. А новые исследования предполагают, что эта традиция может уходить корнями в очень далекое прошлое.

И говоря о далеком прошлом, подразумевается ледниковый период, когда мамонты еще бродили по просторам Европы. Новое исследование обнародовано в Journal of Paleolithic Archaeology.

Исследователи еще в 80-90-х годах прошлого века заметили, что что-то не так с останками древних людей павловской культуры, которые жили где-то между 29 и 31 тысячами лет назад на территории современной Чехии, Словакии и Австрии. Они обратили внимание, что у некоторых из них замечены следы износа эмали на боковой стороне зубов, и на длительное время происхождение этих повреждений оставалось секретом.

Дело в том, что такой износ не соответствует тому, что видно на зубах в случае жевания твердой пищи, однако на тот момент четкого объяснения у ученых не было. Но сейчас ученые использовали более современные технологии, вроде 3D-сканирования, а затем сопоставили характер повреждений с зубами представителей культур, которые известны использованием пирсинга (алеуты, инуиты, африканские и амазонские народы).

Теперь они предполагают, что повреждения зубов могли быть вызваны использованием лабретов. И если это так, то это самое раннее свидетельство их использования.

Современные лабреты в губе

Что примечательно, подобные повреждения замечены не у всех представителей павловской культуры. Из-за этого можно предположить, что пирсинг был неким свидетельством принадлежности к какой-то социальной группе. И если это так, то мы можем говорить о сложной иерархии в их обществе.

При том, некоторые из останков с износом принадлежат детям в возрасте около 10 лет, но у них он наблюдается только с одной стороны лица. У подростков и взрослых эти отметки симметричны. Возможно второй прокол делали, чтобы подчеркнуть факт взросления.

Место расположения проколов

Ученые пока не нашли сами лабреты, однако есть артефакты, которые ранее считались бусинами и подвесками. Не исключено, что теперь ученые более внимательно их рассмотрят.

В настоящее время традиции ношения пирсинга зависит от конкретного народа — например лабреты у алеутов и инуитов носят лишь мужчины, а вот у амазонских народов это женский аттрибут. Поэтому, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу, ученым предстоит провести дальнейшее изучение останков, а заодно поискать сами лабреты среди найденных артефактов.

Артефакты, которые могут быть лабретами

Павловская культура являлась частью граветтской культуры палеолита, однако есть у них и свои особенности. В основном они занимались охотой на крупную добычу, но также употребляли в пищу растения. Известно, что у них было хорошо развито искусство, что включает находки статуэток венер, флейты из кости и даже фигурки животных из обожженной глины (к слову, в этом они были первыми). Кроме того, они считаются первыми в Европе, кто использовал сложные традиции захоронения, с украшениями и ритуальными предметами.

Поэтому не будет слишком удивительным, если выяснится, что они действительно были теми самыми людьми, кто придумал пирсинг.

Место проживание павловцев в ледниковый период

Как сообщалось ранее, ученые установили, что зерно появилось в рационе наших предков еще 780 тысяч лет назад. То есть на полмиллиона раньше, чем считалось.