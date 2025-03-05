Судный день уже не за горами? Ватиканские архивы раскрыли 900-летнее пророчество

Древнее пророчество предсказывает близкий конец света

В тайных архивах Ватикана существует 900-летняя книга, которая, согласно утверждениям, предсказывает год Судного дня. Интерес к ней снова возник, ведь действующий Папа сильно болен.

Текст, приписываемый святому Малахии, ирландскому архиепископу XII века, содержит серию из 112 загадочных латинских фраз, которые, как считают, описывают каждого Папу, начиная с Целестина II в 1143 году и заканчивая нынешним лидером Церкви Папой Франциском.

Книга была найдена в 1595 году бенедиктинским монахом Арнольдом Вином, утверждавшим, что обнаружил произведения Малахии в архивах Ватикана. Последний отрывок книги, который описывает "Петра Римлянина", интерпретируется некоторыми как пророчество о конце папства и Судном дне.

В книге описываются Папы разных лет

Согласно документальному фильму, опубликованному в 2024 году, пророчество может сбыться в 2027 году. Это связано с отрывком, приписываемым Папе Сиксту V, где говорится: "Вот посреди знака". Папа Сикст V стал председателем через 442 года после первого лидера, и, согласно тексту, конец света наступит через 442 года после него – в 2027 году.

Во время окончательного преследования Святой Римской Церкви воцарится Петр Римлянин, который будет пасти свое стадо среди многих скорбей, после чего город из семи холмов будет разрушен и страшный Судья будет судить людей. Конец

Пророчество снова стало актуальным в связи с проблемами со здоровьем 88-летнего Папы Франциска, недавно перенесшего два эпизода респираторного кризиса. Некоторые интерпретируют пророчество как то, что Петр вступает в должность Папы на фоне хронической болезни легких Франциска, а другие считают, что Малахия предполагает, что Франциск будет последним.

Некоторые ученые утверждают, что текст является подделкой 16 века. Сомнения по поводу авторства 112 фраз, приписываемых святому Малахии, возникают из-за чрезвычайной точности описаний пап до 1590 года, тогда как дальнейшие формулировки становятся расплывчатыми, хотя некоторые современные интерпретации поражают своим соответствием.

Несмотря на противоречивость пророчества, оно вызывает интерес в связи с ростом кризисов в мире, таких как война в Украине, напряженность между США и Китаем, а также нестабильность на Ближнем Востоке. Эти события вызывают опасения по поводу возможной Третьей мировой войны.

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