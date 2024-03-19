"Мы не можем ждать": президент Чехии рассказал, когда Украина получит снаряды

В Праге понимают, что Европе нужно время, чтобы нарастить производство

Чехия хочет поставить обещанные Украине снаряды "так быстро, как это возможно". Но поскольку европейская промышленность не может сейчас их произвести, их приходится покупать по всему миру.

Как передает Радио Свобода, об этом рассказал президент Чехии Петр Павел во время брифинга для журналистов в Праге поздним вечером 18 марта

По его словам, на производство нужного количества снарядов необходимо потратить определенное количество времени, а перед этим будет необходимо нарастить мощности европейского производства.

"Но Украина нуждается в снарядах сейчас. Мы не можем ждать европейские компании, поэтому мы пытаемся найти боеприпасы везде, где можем. Доставить их в Украину так быстро, насколько это возможно", — говорит Павел.

Также он отметил, что Европа уже начала наращивать собственные производственные мощности и уже "в ближайшем будущем" смогут произвести достаточное количество боеприпасов, чтобы удовлетворить необходимости Украины и восполнить свои запасы.

Как сообщалось ранее, Чехия закупила около 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые начнут передавать украинской армии в ближайшее время, но будут поставляться в течение всего года.

Кроме того, по чешской инициативе возможна покупка еще 700 тысяч боеприпасов из стран за пределами НАТО.