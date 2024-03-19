"Ми не можемо чекати": президент Чехії розповів, коли Україна отримає снаряди

У Празі розуміють, що Європі потрібен час, щоб наростити виробництво

Чехія хоче поставити обіцяні Україні снаряди "так швидко, як це можливо". Але оскільки європейська промисловість не може зараз їх виробити, їх доводиться купувати у всьому світі.

Як передає Радіо Свобода, про це розповів президент Чехії Петро Павло під час брифінгу для журналістів у Празі пізно увечері 18 березня.

За його словами, на виробництво потрібної кількості снарядів необхідно витратити певну кількість часу, а перед цим необхідно наростити потужності європейського виробництва.

"Але Україна потребує снарядів зараз. Ми не можемо чекати на європейські компанії, тому ми намагаємося знайти боєприпаси скрізь, де можемо. Доставити їх в Україну так швидко, наскільки це можливо", — каже Павло.

Також він зазначив, що Європа вже почала нарощувати власні виробничі потужності і вже "в найближчому майбутньому" зможе виготовити достатню кількість боєприпасів, щоб задовольнити потреби України та поповнити свої запаси.

Як повідомлялося раніше, Чехія закупила близько 800 тисяч артилерійських снарядів, які почнуть передавати українській армії найближчим часом, але постачатимуться протягом усього року.

Крім того, за чеською ініціативою можливе придбання ще 700 тисяч боєприпасів із країн за межами НАТО.