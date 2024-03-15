Европа профинансировала обещанное производство снарядов для Украины, счет на миллионы

Общий бюджет программ составляет почти 2 млрд евро

Еврокомиссия в рекордно короткие сроки отобрала 31 проект положения ASAP по производству боеприпасов и выделила на них 500 млн евро. Отобранные проекты включают в себя пять различных отраслей: ракеты, снаряды, взрывчатые вещества, порох и сертификация испытаний и восстановление.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Еврокомиссии. Отмечается, что выделенные средства позволят увеличить мощности по производству боеприпасов до 2 млн. снарядов в год до конца 2025 года.

"Проекты будут профинансированы на €513 млн из бюджетов ЕС и Норвегии. Это финансирование позволит привлечь дополнительные инвестиции со стороны промышленности посредством совместного финансирования, в результате чего общий объем инвестиций в цепочку поставки составит около €1,4 млрд", — говорится в сообщении.

Еврокомиссия также запустила рабочую программу инструмента укрепления европейской оборонной промышленности с помощью общих закупок (EDIRPA) и четвертую ежегодную рабочую программу Европейского оборонного фонда (EDF). Общий бюджет программ составляет около 2 млрд евро.

Отмечается, что благодаря финансированию и поддержке проектов, годовые производственные мощности возрастут более чем на 10 000 тонн пороха и более чем на 4300 тонн взрывчатых веществ. При этом вырастет и количество произведенных снарядов — до 2 млн до конца 2025 года.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что президент Чехии выполнил свое обещание по поставкам сотен тысяч снарядов в Украину. Боеприпасы могут быть переданы в ближайшие недели.