Во время учений по подрыву тротила: на военном полигоне в Польше случилась трагедия

К месту происшествия прибыли пожарные и военные машины скорой помощи

На военном полигоне в Польше произошла трагедия — погибли два человека. Это случилось во время учений по подрыву тротила.

Об этом в понедельник, 25 марта, пишет RMF24. Отмечается, что инцидент случился на военном полигоне в Соларне (Люблинецкий повят, Силезское воеводство).

Так, на территории 13-й зенитно-ракетной эскадрильи в ходе проведения учений пострадали два человека. В результате полученных травм они скончались.

К месту происшествия прибыли пожарные с цистерной воды из воинской части в Люблинце. Также прибыли военные машины скорой помощи без медика.

В материале указывается, что 13-я зенитно-ракетная эскадрилья дислоцировалась в Люблинце и подчинялась командиру 1-й Силезской зенитно-ракетной бригады. Эскадрилья была расформирована в 1998 году.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале 2024 года в Польше погиб 49-летний мужчина из Украины. Это случилось в селе Свентонева Переворского уезда на трассе A4. На дороге мужчина вышел из машины перед грузовиком MAN, в результате чего на него был совершен наезд.