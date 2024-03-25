Під час навчань з підриву тротилу: на військовому полігоні у Польщі сталася трагедія

До місця події прибули пожежні та військові машини швидкої допомоги

На військовому полігоні в Польщі сталася трагедія — загинуло двоє людей. Це сталося під час навчань із підриву тротилу.

Про це у понеділок, 25 березня, пише RMF24. Наголошується, що інцидент трапився на військовому полігоні в Соларні (Люблинецький повіт, Сілезьке воєводство).

Так, на території 13-ї зенітно-ракетної ескадрильї в ході проведення навчань постраждали двоє людей. Внаслідок отриманих травм вони померли.

До місця пригоди прибули пожежники з цистерної води з військової частини у Люблінці. Також прибули військові машини швидкої допомоги без медика.

У матеріалі вказується, що 13-та зенітно-ракетна ескадрилья дислокувалася в Люблінці та підкорялася командиру 1-ї Сілезької зенітно-ракетної бригади. Ескадрилья була розформована у 1998 році.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у лютому 2024 року в Польщі загинув 49-річний чоловік з України. Це сталося у селі Свєнтонєва Переворського повіту на трасі A4. На дорозі чоловік вийшов з машини перед вантажівкою MAN, внаслідок чого на нього було здійснено наїзд.