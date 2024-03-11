В Польше загадочно умер маленький ребенок из Украины: что говорят в полиции

Местная полиция выясняет обстоятельства

В селе Вежбинек Великопольского воеводства в Польше в одном из домов обнаружили мертвым трехлетнего мальчика из Украины. Родители ребенка известили о трагедии правоохранителей утром в понедельник, 11 марта.

Об этом сообщает польское издание RMF FM. Отмечается, что мальчик проживал дома вместе с родителями.

Пресс-секретарь окружной прокуратуры в Конине прокурор Ева Возняк сообщила, что и погибший мальчик, и его родители были гражданами Украины. По ее словам, на теле ребенка не обнаружили признаки насильственной смерти, однако правоохранители не исключают такую вероятность.

Младший инспектор Великопольской полиции Анджей Боровяк сообщил, что для установления причины смерти ребенка будет произведено вскрытие. Он подчеркнул, что в настоящее время правоохранители ждут выводов врачей.

Напомним, в Польше 27-летний гражданин Украины во время распития алкогольных напитков напал на своего 51-летнего соотечественника. Инцидент произошел в городе Вольбром.