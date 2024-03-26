Будет скоро: в Польше анонсировали ответ России за ракету и дерзость посла

Поведение посла проявление сильного неуважения

Российский посол Сергей Андреев, которого Министерство иностранных дел Польши вызвало из-за пролета ракеты, выпущенной против Украины, не явился на встречу. Это возмутило министра обороны Владислава Косиняк-Камиша, он пообещал, что польские власти примут соответствующие меры.

По его мнению, решение посла было "совершенно неправильным". Об этом пишет Polsat News.

"Это выражение неуважения, и мы не можем относиться к нему безразлично", — прокомментировал Косиняк-Камиш событие.

Он также добавил, что путинский посол проигнорировал встречу, ведь, по его словам, ему не были предоставлены доказательства появления российской ракеты.

"Это не первый случай, когда нам приходится сталкиваться с нарушениями как закона, так и международных стандартов", — заявил министр Польши.

По его словам, польские власти примут дальнейшие решения в связи с поведением Андреева.

"Мы находимся в постоянном контакте с министром иностранных дел, премьер-министром, президентом и Управлением национальной безопасности. Это должно быть согласованное решение сообщества, потому что это ответ всего польского государства", — добавил он.

Косиняк-Камиш добавил, что ответа на неуважение к стране можно ожидать в ближайшие дни.

Ранее "Телеграф" писал, что в НАТО задумались о том, чтобы сбивать российские ракеты.