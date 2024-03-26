А смысл? Польша пожаловалась НАТО из-за инцидента с российской ракетой

Стороны обсудили "пути усиления безопасности" польского воздушного пространства

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили инцидент с российской ракетой, нарушившей польское воздушное пространство 24 марта. Посол России, кстати, демонстративно проигнорировал вызов в польский МИД из-за этой ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Польши. Отмечается, что Сикорский подверг критике действия России в разговоре со Столтенбергом.

"Действия России, продолжающей свою неоправданную и брутальную агрессию против Украины, угрожают и безопасности стран-членов НАТО", – заявил он.

На встрече Сикорский и Столтенберг также обсудили пути усиления безопасности воздушного пространства Польши. Стороны согласились, что такие инциденты представляют большую угрозу для начала конфликта.

Напомним, в ночь на 24 марта около пяти утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из российских ракет. Она вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве и находилась там 39 секунд.

После этого Польша объявила о намерениях вызвать посла РФ и вручить ему ноту протеста. В Министерстве обороны Польши заявили, что страна сбила бы российскую ракету, если бы были признаки, что она направляется к любой цели на ее территории.