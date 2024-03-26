Буде незабаром: у Польщі анонсували відповідь Росії за ракету та зухвальство посла

Поведінка посла прояв сильної неповаги

Російський посол Сергій Андрєєв, якого Міністерство закордонних справ Польщі викликало через проліт ракети, випущеної проти України, не з’явився на зустріч. Це обурило міністра оборони Владислава Косиняк-Камиша, він пообіцяв, що польська влада вживе відповідних заходів.

На його думку, рішення посла було "абсолютно неправильним". Про це пише Polsat News.

"Це вираз неповаги, і ми не можемо ставитися до нього байдуже", — прокоментував Косиняк-Камиш подію.

Він також додав, що путінський посол проігнорував зустріч, адже, за його словами, йому не було надано доказів появи російської ракети.

"Це не перший випадок, коли нам доводиться мати справу з порушеннями як закону, так і міжнародних стандартів", — заявив міністр Польщі.

За його словами, польська влада ухвалить подальші рішення у зв'язку з поведінкою Андрєєва.

"Ми перебуваємо в постійному контакті з міністром закордонних справ, прем'єр-міністром, президентом і Управлінням національної безпеки. Це мають бути узгоджені рішення спільноти, тому що це відповідь усієї польської держави", — додав він.

Косиняк-Камиш додав, що відповідь на неповагу до країни можна очікувати найближчими днями.

Раніше "Телеграф" писав, що у НАТО задумалися про те, щоб збивати російські ракети.