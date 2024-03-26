В НАТО задумались о том, чтобы сбивать российские ракеты: что известно

В МИД Польши заявили, что Россия не должна навязывать НАТО какие-либо правила

НАТО рассматривают вариант сбивания ракет, если те летят в сторону стран Альянса. Это должно происходить с согласия украинской стороны и с учетом международных последствий.

Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна, сообщает RMF FM. По его словам, такие обсуждения начались после нарушения воздушного пространства Польши в ночь на 24 марта российской ракетой.

Зам министр считает, что "РФ не хотела ничего провоцировать", а этот инцидент якобы стал проверкой прочности обороны и бдительности польских Вооруженных сил.

"В НАТО анализируют различные концепции, в частности, что такие ракеты следует сбивать, когда они уже очень близко к границе НАТО – но это должно происходить с согласия украинской стороны и с учетом международных последствий. Тогда ракеты НАТО поражали бы российские ракеты за пределами территории действия Договора (Альянса. – Ред.)", – сказал Шейна.

Он также отметил, что страна-агрессор не должна навязывать НАТО какие-либо правила и должна была привыкнуть к тому, что сторона Альянса, сторона демократических государств, ЕС начнет задавать определенный тон, когда речь идет о решении конфликта в Украине.

"Мы очень серьезно относимся к угрозам Путина. Он показал, что способен на все. Сейчас, кроме сотен тысяч раненых и убитых с обеих сторон, он добился того, что Швеция и Финляндия присоединились к НАТО. В июле состоится очередной саммит НАТО. Мы имеем консолидацию стран ЕС, восстановление Веймарского треугольника", – добавил Шейна.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы прокомментировали молчаливую позицию Польши после нарушуения ее воздушного пространства российской ракетой. В сети появилось множество мемов.