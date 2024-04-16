Миллион БПЛА для Украины: Латвия готовит первую партию к отправке

Дроны должны компенсировать нехватку снарядов на поле боя

Латвия намерена в скором времени отправить в Украину первую партию БПЛА. Это будет сделано в рамках работы коалиции стран, которые решили помочь ВСУ получить миллион беспилотников.

Об этом заявила премьер-министр страны Эвика Силина на брифинге после заседания правительства во вторник, 16 апреля. По ее словам, груз будет доставлен в Украину в "ближайшее время".

"Дроны готовы, такие, о которых просили наши украинские коллеги", — сказала она.

На брифинге присутствовал также министр обороны Андрис Спрудс, который отказался говорить о том, сколько дронов будет передано в первой партии и какого они типа.

Стоит отметить, что коалиция дронов состоит из 14 стран, которые обязались в течение года передать ВСУ один миллион беспилотников. Она образовалась из-за того, что в ЕС возникли сложности с возможностью передать Украине обещанный миллион снарядов.

И хотя чешская инициатива по закупке снарядов дает некий оптимизм, однако ситуация на фронте для Украины обстоит не лучшим образом из-за острого дефицита артиллерийских боеприпасов.

Ситуация также усложняется тем, что пакет помощи от США намертво застрял в Конгрессе и остается в подвешенном состоянии уже несколько месяцев.