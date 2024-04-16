Мільйон БПЛА для України: Латвія готує першу партію до відправлення

Дрони повинні компенсувати нестачу снарядів на полі бою

Латвія має намір незабаром відправити в Україну першу партію БПЛА. Це буде зроблено в рамках роботи коаліції країн, які вирішили допомогти ЗСУ отримати мільйон безпілотників.

Про це заявила прем’єр-міністр країни Евіка Сіліна на брифінгу після засідання уряду у вівторок, 16 квітня. За її словами, вантаж буде доставлений до України найближчим часом.

"Дрони готові, такі, про які просили наші українські колеги", — сказала вона.

На брифінгу був також міністр оборони Андріс Спрудс, який відмовився говорити про те, скільки дронів буде передано в рамках першої партії і якого вони типу.

Варто зазначити, що коаліція дронів складається з 14 країн, які зобов’язалися протягом року передати ЗСУ один мільйон безпілотників. Вона виникла через те, що в ЄС виникли складнощі з можливістю передати Україні обіцяний мільйон снарядів.

І хоча чеська ініціатива щодо закупівлі снарядів дає певний оптимізм, проте ситуація на фронті для України не найкраща через гострий дефіцит артилерійських боєприпасів.

Ситуація також ускладнюється тим, що пакет допомоги від США намертво застряг у Конгресі та залишається у підвішеному стані вже кілька місяців.