Джонсон снова затягивает передачу помощи Украине? Что предлагает политик и как отреагировали у Байдена

Этот план не содержит никаких положений о границе

В понедельник, 16 апреля, в США представили четыре отдельных законопроекта. Они касаются помощи Украине, Израилю, Тайваню и приоритетов национальной безопасности.

Об этом сообщает The Hill. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обнародовал свое предложение во время закрытой конференции Палаты представителей Республиканской партии в понедельник после нескольких месяцев отложения каких-либо решений по политически острой теме.

По словам находившихся на встрече двух законодателей от Республиканской партии, план состоит в том, чтобы переместить четыре законопроекта под одну процедурную норму, которая позволила бы внесение поправок.

В издании отмечается, что четвертый законопроект, связанный с национальной безопасностью, по словам одного из законодателей Республиканской партии, будет включать запрет TikTok, положение, которое позволит США использовать конфискованные российские активы для помощи Украине, акт ленд-лиза для военной помощи и конвертируемые ссуды для гуманитарной помощи.

Этот план не содержит никаких положений о границе. Представитель Республиканской партии Кевина Херна говорит, что это может вызвать оппозицию среди жестких консерваторов, утверждающих, что любая помощь Украине должна совмещаться с законодательством для разрешения ситуации на южной границе.

План Джонсона

Позже Джонсон обнародовал свой план в X. Он также написал, что разговаривал с республиканцами в Палате представителей США о своем плане по дополнительному законодательству о национальной безопасности из-за растущего кризиса.

По его словам, на этой неделе конгрессмены рассмотрят отдельные законопроекты "со структурированным и соответствующим процессом внесения изменений" в:

Финансирование нашего союзника Израиля;

поддержка Украины в войне против российской агрессии;

Укрепление союзников в Индо-Тихоокеанском регионе;

Принятие дополнительных мер по противодействию врагам и укреплению национальной безопасности.

Что говорят в Белом доме

Стоит отметить, что Белый дом объявил, что выступает против отдельного законопроекта о помощи Израилю без помощи Украине.

Об этом стало известно с брифинга пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Она сказала, что "мы не примем отдельный" законопроект о помощи Израилю.

Жан-Пьер добавляет, что отдельный законопроект не помог бы Израилю и Украине. Это фактически задержало бы необходимую помощь.

Она также призвала Палату представителей принять законопроект о помощи Израилю, Украине и Тайваню на 95 миллиардов долларов.

На прошлой неделе спикер Палаты представителей США Майк Джонсон вел переговоры с Белым домом, готовясь к голосованию за пакет военной помощи для Украины и Израиля. А также принятие закона, который структурировал бы часть финансирования для Киева в виде займа.

Ранее "Телеграф" писал, что вопрос предоставления США финансовой помощи Украине в продолжающемся с октября прошлого года войне с Россией должен быть, наконец, рассмотрен на этой неделе. Об этом заявил глава разведывательного комитета Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майк Тернер.