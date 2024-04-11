Уже девятая: Украина подписала соглашение о безопасности с еще одной страной-членом НАТО

Документ касается нескольких аспектов

В четверг, 11 апреля, Украина заключила уже девятое двустороннее соглашение о безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поставили подписи под документом.

Об этом сообщила пресс-служба главы Украинского государства. Согласно соглашению, Латвия будет оказывать Украине военную помощь на 0,25% ВВП каждый год. Кроме того, Латвия берет на себя 10-летние обязательства по поддержке Украины в киберзащите, разминировании, беспилотных технологиях и, безусловно, способствует нашему вступлению в ЕС и НАТО.

"Спасибо дружной Латвии! Это именно та конкретика и прогнозируемость, в которой нуждается наша борьба за свободу и независимость", — подчеркнул Зеленский.

В свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак напомнил, что по поручению Зеленского весной 2022 года была создана Международная рабочая группа по вопросам гарантий безопасности. Вместе с генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном они являлись ее сопредседателями.

"В сентябре 2022 года группа презентовала Киевский договор безопасности. Он заложил основу для Совместной декларации стран Большой семерки о поддержке Украины. Декларация в свою очередь очертила систему двусторонних соглашений между Украиной и союзными государствами по обязательствам в сфере безопасности. В настоящее время Украина работает над этими конкретными договорами", — подчеркнул Ермак.

Отметим, что Латвия стала девятой страной, подписавшей двустороннее соглашение о безопасности с Украиной. Среди других стран, подписавших документ: Великобритания, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия.

Напомним, 3 апреля президенты Украины и Финляндии, Владимир Зеленский и Александр Стубб подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между странами.