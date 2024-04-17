Довелося використати РЕБ: у Румунії над аеродромом літали невідомі дрони

На рівні військової частини було призначено комісію з розслідування події

Вночі з 15 на 16 квітня військовослужбовцями 57-ї авіабази імені Михайла Когелнічана в Румунії були помічені декілька непізнаних дронів. Їх було збито.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". Генерал Костянтин Спину заявив, що дрони були "заблоковані" електронними засобами, оскільки вони ризикували перешкодити польотам військової бази.

Безпілотники, за якими спостерігали за допомогою електронних, оптичних та візуальних засобів, були невеликими за розміром. Швидше за все, комерційного типу та летіли на низьких швидкостях та на малих висотах.

"Згідно з регламентом, було вжито всіх заходів для забезпечення безпеки в повітряному просторі, про ситуацію, що склалася, оперативно поінформовані органи цивільного повітряного руху. Також неодноразово застосовувалися засоби РЕБ, радіолокаційний і візуальний контакт з двома останніми системами було втрачено близько 00.30", — заявили в прес-службі. службі ВПС Румунії.

Командування 57-ї авіабази Михайлу Когелничану повідомило Військову прокуратуру про застосування заходів, передбачених законом у подібних ситуаціях. Також на рівні військової частини було призначено комісію з розслідування події на чолі з начальником штабу 57-ї авіабази.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на півночі Польщі поряд із кордоном РФ впав невідомий об’єкт. Інцидент стався у полі недалеко від Мілакува, що у Вармінсько-Мазурському воєводстві. Воно межує з Калінінградською областю. Пізніше виявили ще два фрагменти повітряної кулі у місті Кервік неподалік Щитно.

Подібні інциденти могли б не викликати здивування, якби не одне "але". Ані Польща, ані Німеччина, ані решта країн-членів Північноатлантичного альянсу жодним чином не відреагували на порушення Росією повітряного простору своїх колег по НАТО.