Прилетели из России? На Польшу за 48 часов упали три аэростата, на одном - характерные надписи

Каких-либо специализированных устройств на них не было

В Польше упал уже третий "подозрительный летающий объект" за 48 часов. Во вторник, 5 марта, фрагмент воздушного шара был обнаружен в городе Кервик недалеко от Щитно.

Как сообщает RMF FM, метеозонд мог прилететь на территорию Польши из российской Калининградской области РФ, граничащей со страной на севере. Эта версия подтверждается тем, что на шаре обнаружены надписи кириллицей. На место обнаружения шара прибыли соответствующие службы.

В понедельник, 4 марта два подобных аэростата упали возле села Варкалки возле Милакува и в городе Харш недалеко от Венгожево. Оба города расположены в Варминьско-Мазурском воеводстве. Известно, что ни на одном из аэростатов не было никаких специализированных устройств.

Для справки: Метеозонд, шар-зонд или баллон-зонд — одноразовый беспилотный аэростат, предназначенный для изучения атмосферы. Состоит из резиновой или пластиковой оболочки, наполненной водородом или гелием, и подвешенного к ней контейнера с аппаратурой.

Напомним, ранее мы писали о том, что Польша начала расследование из-за очередной залетевшей ракеты на её территорию.