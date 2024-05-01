Перебрался под "крылышко" любителя Путина: один из топ-пропагандистов каналов Медведчука сбежал из Чехии

Пропагандист перебрался поближе к Украине

Бывший генеральный продюсер запрещенного в Украине телеканала "112 Украина" Артем Марчевский получил временное убежище в Словакии. Его обвиняют в проведении российской пропагандистской кампании не только в Украине, но и в Чехии.

Информацию об этом обнародовало чешское издание Denik N со ссылкой на свои источники. Глава МВД Словакии Матуш Шутай Ешток отказался давать комментарий по этому поводу, но информацию подтвердил адвокат Марчевского Леонид Кушнаренко.

В МВД Словакии после этого сообщили, что давно занимаются делом и дадут комментарий после завершения расследования.

Чехия внесла Марчевского в санкционный список в марте 2024 года, после того как стало известно, что он руководил сайтом Voice of Europe, который распространял российскую пропаганду.

Также установлено, что делал он это по указанию политика Виктора Медведчука, которого в Украине обвинили в госизмене, а в Чехии внесли в санкционный список.

После внесения Марчевского в санкционный список, он отправился в Словакию, где у власти находится пророссийское правительство.

Напомним, ранее мы писали о том, что бывший нардеп и лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук пытается вернуть украинское гражданство и депутатский мандат. Из России он судится с президентом Украины, СБУ, Верховной Радой и СНБО.