Перебрався під "крильце" любителя Путіна: один із топ-пропагандистів каналів Медведчука втік із Чехії

Пропагандист перебрався ближче до України

Колишній генеральний продюсер забороненого в Україні телеканалу "112 Україна" Артем Марчевський отримав тимчасовий притулок у Словаччині. Його звинувачують у проведенні російської пропагандистської кампанії не лише в Україні, а й у Чехії.

Інформацію про це оприлюднило чеське видання Denik N із посиланням на свої джерела. Голова МВС Словаччини Матуш Шутай Ешток відмовився давати коментар із цього приводу, але інформацію підтвердив адвокат Марчевського Леонід Кушнаренко.

У МВС Словаччини після цього повідомили, що давно займаються справою та дадуть коментар після завершення розслідування.

Чехія внесла Марчевського до списку санкцій у березні 2024 року, після того, як стало відомо, що він керував сайтом Voice of Europe, який поширював російську пропаганду.

Також встановлено, що робив він це за вказівкою політика Віктора Медведчука, якого в Україні звинуватили у держзраді, а в Чехії внесли до списку санкцій.

Після внесення Марчевського до списку санкцій, він вирушив до Словаччини, де при владі знаходиться проросійський уряд.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що колишній нардеп та лідер партії ОПЗЖ Віктор Медведчук намагається повернути українське громадянство та депутатський мандат. З Росії він позивається до президента України, СБУ, Верховної Ради та РНБО.