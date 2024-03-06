Медведчук судится с Украиной: какие претензии и что хочет получить

Сначала он подал иск к Зеленскому, затем третьими лицами по делу привлекли СБУ и Государственную миграционную службу

Бывший нардеп и лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук пытается вернуть украинское гражданство и депутатский мандат. Из России он судится с президентом Украины, СБУ, Верховной Радой и СНБО.

Через месяц после лишения гражданства Украины и депутатского мандата Виктор Медведчук подал иск в Верховный Суд. Он требовал возвращения гражданства для себя и других депутатов-предателей. Медведчук апеллировал к тому, что указ Зеленского якобы был издан "с нарушением Конституции", свидетельствуют результаты журналистского расследования hromadske.

Рассмотрение иска о возвращении депутатского мандата временно приостановлено. По делу об отмене санкций СНБО заседания продолжаются с декабря 2022 года. Медведчук также пытался возобновить свое адвокатское удостоверение, однако в феврале 2024 года суд ему отказал.

"Сомневаюсь, что сегодня может быть решение из серии: "Вернем Медведчуку гражданство, отменим экономические санкции, дадим мандат". Маловероятно, что судьи на это пойдут, а вот затягивать дело фактически могут", — прокомментировал ситуацию эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко.

В сентябре 2022 года Медведчука обменяли на 200 находившихся в плену украинских защитников, он оказался в России. В январе 2023 года президент Владимир Зеленский прекратил его гражданство, а также других бывших депутатов от запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" — Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача.

Согласно Конституции, лишение гражданства ведет за собой прекращение депутатских полномочий, поэтому на следующий день Рада лишила всех этих парламентариев их мандатов. Через месяц Медведчук обратился в Верховный Суд требованием вернуть ему и его коллегам гражданство Украины. Он утверждал, что указ президента о прекращении его гражданства не имел оснований. В марте 2023 г. Верховный Суд принял иск и начал производство по этому делу, заседания продолжаются до сих пор.

Согласно судебному реестру сначала Виктор Медведчук подал иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому, затем третьими лицами по делу привлекли СБУ и Государственную миграционную службу. 25 января 2024 года СБУ обратилась с ходатайством о закрытии производства по этому делу, характеризуя иск Медведчука как "искусственный". Однако Верховный Суд отказал СБУ.

Как писал "Телеграф", ранее The Wall Street Journal раскрыл подробности обмена Медведчука на украинских военнопленных. Он был очень сложным.