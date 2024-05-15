Путинский друг Фицо ранен во время стрельбы после заседания Кабмина Словакии
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Неизвестные ранили премьер-министра Словакии Роберто Фицо после заседания Кабмина. Сейчас его везут в больницу.
Об этом сообщают СМИ.
Фицо известен пророссийской позицией и является активным противником предоставления Украине вооружения для защиты от агрессии РФ.
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