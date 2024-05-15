Путінського друга Фіцо поранено під час стрілянини після засідання Кабміну Словаччини
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Невідомі поранили прем’єр-міністра Словаччини Роберто Фіцо після засідання Кабміну. Нині його везуть до лікарні.
Про це повідомляють ЗМІ.
Фіцо відомий проросійською позицією та є активним противником надання Україні озброєння для захисту від агресії РФ.
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