Путінського друга Фіцо поранено під час стрілянини після засідання Кабміну Словаччини

Невідомі поранили прем’єр-міністра Словаччини Роберто Фіцо після засідання Кабміну. Нині його везуть до лікарні.

Про це повідомляють ЗМІ.

Фіцо відомий проросійською позицією та є активним противником надання Україні озброєння для захисту від агресії РФ.

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