В путинского друга Фицо стреляли, он ранен, состояние тяжелое: все подробности, видео и фото

Мотивы нападавшего выясняют правоохранители

Неизвестный ранил премьер-министра Словакии Роберто Фицо после заседания Кабмина. Сейчас его везут в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сообщают местные СМИ, в частности Aktuality.sk. Кто и зачем стрелял в 59-летнего политика пока что неизвестно.

Фицо известен пророссийской позицией и является активным противником предоставления Украине вооружения по защите от агрессии РФ.

Инцидент произошел 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлов. Выстрелы раздались после того, как премьер Фицо вышел к общественности, после этого он сразу упал на землю. По некоторым данным правоохранители уже задержали нападавшего, а сам премьер госпитализирован — его вертолетом везут в больницу в Банска-Бистрице. Как пишет издание Plus JEDEN DEN, словацкий премьер мог получить три ранения: в грудь, живот и конечности. Состояние Фицо очень тяжелое.

"Я слышал три или четыре выстрела. Я видел, как Фицо подняли с земли. Впоследствии стрелок был усмирен", — рассказал о происшествии журналист Даниэль Вражда.

Очевидцы сообщают, что возле культурного центра, где и состоялось выездное заседание, стояло несколько человек. Перед тем, как из здания вышел Роберто Фицо, к ним выходили и другие члены правительства. Они жали руки собравшимся и на них никто не нападал.

"После стрельбы с места происшествия были эвакуированы трое министров", — сообщают СМИ.

Вице-спикер парламента Любош Блаха заявил, что из-за нападением на премьер-министра заседание Национального совета Словацкой Республики приостановлено на неопределенный срок. Нападением на премьер-министра занимается Национальное криминальное агентство.

Предположительно стрелок, который напал на Роберто Фицо

Также "Телеграф" рассказывал о том, что российские агенты в Украине готовили покушение на Владимира Зеленского, Кирилла Буданова и Василия Малюка. Правоохранители задержали их.