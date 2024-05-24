Президент Чехии пострадал в аварии: что известно о состоянии друга Украины

Политику 62 года

Президент Чехии Петр Павел, который всячески поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, получил травмы во время езды на мотоцикле. Медики оценивают их как "несерьезные", однако политика оставили в военном госпитале для наблюдения.

Об этом сообщил офис президента Чехии в соцсети X. Как пишет издание novinky, авария произошла вечером 23 мая на закрытой спортивной трассе. По этой причине полиция ее не расследует.

Пресс-секретарь Центрального военного госпиталя подтвердил, что там оказали помощь президенту Чехии, получившему травму на мотоцикле. По его словам, травмы мужчины несерьезные.

Известно, что Петр Павел является большим любителем мотоциклов, у него есть BMW GS1250. От своего увлечения политик не отказался и в бытность председателем военного комитета НАТО и после того, как был избран президентом Чехии.

Это создает трудности для охраны президента, к его охранникам существуют дополнительные тактические и логистические требования. В ходе поездок Петра Павела сопровождают сотрудники полиции на мотоциклах.

Как сообщал "Телеграф", Петр Павел считает, что Украине не удастся отвоевать все свои территории в обозримом будущем. Друг нашего государства призвал реалистично смотреть на ситуацию.