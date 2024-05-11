"Не в ближайшем будущем": в Чехии серьезно сомневаются в возвращении Украиной всех своих территорий

Однако Россия на достигнутом не остановится

Выход Украины на границы 1991 маловероятен в ближайшем будущем. Но Россия не удовлетворится захваченными территориями и будет представлять риск и дальше.

Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел в интервью газете Die Presse. Он также не обошел тему послевоенных переговоров.

"Маловероятно, что Украина сможет вернуть себе всю свою территорию в пределах международно-признанных границ, по крайней мере, в обозримом будущем. Украинцы сегодня признают, что такого результата вряд ли удастся достичь в ближайшем будущем", — заявил Павел.

Относительно послевоенных переговоров президент Чехии отметил, что одной из их тем может быть членство Украины в НАТО. Он считает, что Киев может уступить членство в Альянсе в обмен на гарантии безопасности и военное присутствие западных стран.

"Впоследствии можно вести переговоры, потому что членство Украины в НАТО можно обменять на что-то. К примеру, на гарантии, когда речь идет о военном присутствии", — сказал чешский глава государства.

Он утверждает, что "эти дискуссии будут нуждаться в значительных дипломатических навыках и политическом давлении". В то же время Павел убежден, что "Россия не удовлетворится только частью Украины".

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам нардепа Богдана Яременко, восстановление Украины в пределах 1991 года является "национальной идеей", а на ее реализацию может пойти много лет. Воплотиться эта идея может вообще при жизни последующих поколений.