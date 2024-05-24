Президент Чехії постраждав в аварії: що відомо про стан друга України

Політику 62 роки

Президент Чехії Петр Павел, який всіляко підтримує Україну у боротьбі проти російської агресії, отримав травми під час їзди на мотоциклі. Медики оцінюють їх як "несерйозні", проте політика залишили у військовому шпиталі для спостереження.

Про це повідомив офіс президента Чехії у соцмережі X. Як пише видання novinky, аварія сталася увечері 23 травня на закритій спортивній трасі. Тому поліція її не розслідує.

Прессекретар Центрального військового шпиталю підтвердив, що там надали допомогу президенту Чехії, який отримав травму на мотоциклі. За його словами, травми чоловіка несерйозні.

Відомо, що Петр Павел є великим любителем мотоциклів, він має BMW GS1250. Від свого захоплення політик не відмовився й під час перебування головою військового комітету НАТО і після того, як був обраний президентом Чехії.

Це створює труднощі для охорони президента, до його охоронців є додаткові тактичні та логістичні вимоги. Під час поїздок Петра Павела супроводжують працівники поліції на мотоциклах.

Як повідомляв "Телеграф", Петр Павел вважає, що Україні не вдасться відвоювати всі свої території в найближчому майбутньому. Друг нашої держави закликав реалістично дивитися на ситуацію.