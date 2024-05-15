"Наивно": Петр Павел сделал тревожное заявление по поводу победы Украины в войне

Россия так не отдаст оккупированные территории

Президент Чехии Петр Павел считает, что Украине не удастся отвоевать все свои территории в обозримом будущем. Друг нашего государства призвал реалистично смотреть на ситуацию.

Об пишет издание Ceske noviny. По его мнению, мысли, что Украина сможет отвоевать у России оккупированные территории в обозримом будущем, наивны. Ведь Россия просто так их не отдаст.

"Я думаю, было бы наивно говорить, что Украина может вернуть оккупированные территории в обозримом будущем. Россия просто так не отдаст оккупированные территории. Нам нужно остановить войну, а потом начать обсуждать будущие договоренности. Это может быть какой-то компромисс, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантом этого соглашения", – сказал он.

Позже в Twitter (Х) он объяснил свои слова, вызвавшие бурную реакцию в сети.

"Давно подчеркиваю необходимость поддерживать Украину всеми способами в соответствии с международным правом. Частью этой законной поддержки является также увеличение поставок боеприпасов и военной техники в Украину – среди прочего через чешскую инициативу по боеприпасам. Россия могла бы немедленно прекратить конфликт, но она не заинтересована в этом, пока надеется достичь своих целей – захватить Украину, устранить ее демократически избранное правительство и демилитаризовать суверенную страну. Именно поэтому для нас так важна поддержка Украины.

Наоборот, это должно происходить одновременно. В то же время должно быть правдой то, что любая будущая мирная договоренность обязательно предусматривает согласие Украины, учитывая ее базовые интересы. Именно поэтому я принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского на июньскую конференцию о мире в Украине", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Борис Джонсон объяснил, почему победа России будет ударом для США.